Afganistanin hallinto vetoaa kansainväliseen apuun – syrjäseudulla sattunut maanjäristys laittaa koetukselle avustajien voimavarat

Lisäksi Afganistan on maailman köyhimpiä maita, jossa humanitaarinen hätä on arkipäivää ilman luonnonmullistuksiakin.

Lääkäri: "Tämä on kuin tsunami"

– Meiltä puuttuu resursseja. Tämä on humanitaarinen kriisi.

Luvatun avun saaminen perille on vaikeaa

YK, Euroopan Unioni ja naapurimaat ovat kuitenkin vastanneet nopeasti Afganistanin avunpyyntöön. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoi, että maailmanjärjestö on täysin valmis auttamaan. Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin on luonnehdittu ottaneen tiedon tuhosta vastaan syvästi surullisena, ja määränneen USAID-avustusorganisaation selvittämään tilannetta.

Haasteena on kuitenkin avun saaminen tehokkaasti perille. Lentokelpoisia helikoptereita on käytössä vähän. Ruoan ja lääkkeiden toimittaminen perille ilmateitse on yleensäkin keino, johon turvaudutaan vain silloin, kun muut tiet ovat tukossa ja sillat romahtaneet.