Voimamies Jouko Ahola valitaan rooliin, kun tarvitaan uskottavan pelottava näyttelijä – Routa-elokuvaa kuvataan nyt ympäri Suomen

Kävelijä on Jouko Ahola : maailman vahvin mies vuosimallia 1997 ja 1999. Nykyään – tai oikeastaan jo 22 vuotta – hän on moniin tuotantoihin palkattu näyttelijä: etenkin silloin, kun tarvitaan oikein rotevaa miestä.

Voimamiehen leffaura

Asiaa helpottaa, kun Ahola kaivaa kännykästään kuvia aikaisemmista rooleistaan: Ridley Scottin ohjaaman Kingdom of Heavenin Odo, Viikingit-sarjan Kauko, War of the Deadin kapteeni Niemi tai Bad Day to Go Fishing -elokuvan Jacob van Oppen.