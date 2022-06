Suomen varautumista koskevat lait pyritään saamaan voimaan kesän aikana – näin poliittisesti herkät lait rajan turvallisuudesta etenevät

Eduskunta käsittelee tällä hetkellä rajavartiolain ja valmiuslain uudistamista. Molempien lakimuutosten tarkoituksena on varautua muun muassa turvapaikanhakijoita hyväksi käyttäviin hybridiuhkiin.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja Suomen haettua Naton jäsenyyttä arvioidaan, että Suomeen kohdistuvien vihamielisten toimien riski on kasvanut. Sen takia myös lakimuutoksilla on kiire.

Pikavauhtia valmistellut lait on kytketty yhteen, eli toinen ei etene ilman toista. Puolustusvaliokunnassa käsittelyssä on valmiuslain uudistaminen. Työ valiokunnassa on jo loppusuoralla, mutta puolustusvaliokunta ei viimeistele mietintöään ennen kuin hallintovaliokunnassa käsiteltävä rajavartiolaki etenee.