Alkoholittomien juomien suosio nousee yhä – kysyntä kasvattaa tarjontaa ja tarjonta kysyntää

Alkoholittomien juomien suosion kasvu jatkuu Lapissakin selvästi. Lapin Alkoissa alkoholittomien juomien litramyynti kasvoi viime kuussa yli 14 prosenttia edellisvuoden toukokuuhun verrattuna. Viime vuoden alkuun nähden kasvua on vielä hiukan enemmän.

Suuntaus on maanlaajuinen: viime vuonna Alkon myymien alkoholittomien tuotteiden myynti kasvoi 17 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen nähden.

"Tuotteiden laatu on viime vuosina parantunut huimasti"

Alkoholittomien juomien yleistymisessä on taustalla positiivinen noidankehä. Kun kysyntä on alkanut kasvaa, valikoimaa on lisätty ja monipuolistettu. Kun tarjonta paranee, se lisää kysyntää.