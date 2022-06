Uusi laki seksuaalirikoksista perustuu suostumukseen – lue tästä, kuinka pykälät muuttuvat

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) on kutsunut uudistusta historialliseksi , sillä se muuttaa ajattelutapaa. Nyt keskiössä ovat suostumus ja ihmisen itsemääräämisoikeus.

Aiemmin raiskauksen tunnusmerkit ovat täyttyneet, kun teossa on ollut mukana väkivaltaa tai väkivallan uhkaa ja uhri on ollut puolustuskyvytön. Vastedes raiskaus on tapahtunut, kun teon kohteena ollut ihminen ei ole osallistunut siihen vapaaehtoisesti.