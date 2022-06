Ukrainassa moni venäjänkielinen puhuu nyt ukrainaa – kielentutkija: "On ymmärrettävää, että valtavan trauman kokeneet luopuvat hyökkääjän kielestä"

Sota muokkasi kielituntien aihekirjoa

Ukrainassa äidinkieli on tietoinen valinta

“He eivät näe muuta vaihtoehtoa”

– On täysin ymmärrettävää, että näin valtavan trauman kokeneet luopuvat hyökkääjän kielestä. He eivät näe itselleen muuta vaihtoehtoa, toteaa Ylelle videohaastattelussa Zajkovskaja.

Kielitieteilijän mukaan syitä tutussa kielessä pysymiselle on monia. Osalla on oppimisvaikeuksia. Joillain on esimerkiksi iäkkäät vanhemmat, jotka eivät osaa muita kieliä, ja toiset eivät ole valmiita luopumaan venäjän kielellä hankituista lapsuudenmuistoista.

– Minun mielestäni Kiova, joka on aina ollut ukrainankielinen neuvostoajan myyteistä huolimatta, on pian taas enimmäkseen ukrainankielinen. Sillä se on Ukrainan pääkaupunki – oli, on ja tulee olemaan.