Ismo Alanko ei ollut alkuun innostunut ajatuksesta Hassisen koneen juhlakiertueesta – “Tämähän on helvetin hauskaa”

Kiertueen suosio yllätti

– Ei kukaan meistä olisi suurimmissa unelmissakaan osannut kuvitella tällaista. Bändi on kuitenkin lopettanut neljäkymmentä vuotta sitten ja esiintynyt siinä välissä vain kerran parikymmentä vuotta sitten. On tämä hienoa, Alanko toteaa.

Esiintyminen Joensuussa on yhtyeelle merkityksellinen, sillä sieltä on yhtyeen jäsenten ja koko Hassisen koneen tarina saanut alkunsa. Laulaja-kitaristi Ismo Alanko on kotoisin länsikaupungista, kitaristi Reijo Heiskanen Niinivaaralta sekä veljekset Rantakylästä, Jussi Kinnunen bassossa ja Harri Kinnunen rummuissa.

Kiertuetta varten harjoiteltiin intensiivisesti

Hassisen koneella ei ole tulevaisuuden suunnitelmia

Vaikka Hassisen koneen juhlakiertue on saavuttanut suurta kiinnostusta ja suosiota, Ismo Alanko kertoo, että kiertuetta pidemmälle ei yhtyeellä tulevaisuuden suunnitelmia ole. Alangolla itsellään on yhtyeineen kuitenkin uutta tuotantoa valmisteilla ja keikkoja luvassa.

Uusi levy on tarkoitus julkaista ensi vuoden alussa. Uusiin kappaleisiin Ismo Alanko on ammentanut inspiraatiota ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta. Sanoituksissa on inspiroinut myös Pohjois-Karjalan luonto. Alanko kuvailee, että pikkukaupungissa kasvaneena luonto on ollut aina lähellä.