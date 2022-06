Raumalaismiehelle sakkoja parituksesta – vuokrasi saunaa naiselle prostituutiota varten

Täyttää parituksen tunnusmerkit

Oikeuden mukaan mies oli vuokrannut saunaosastoa toistuvasti ulkomaalaiselle naiselle siten, että hän on ollut tietoinen siitä, että naisella on kohteessa majoittuessaan ollut tarkoitus myydä siellä seksuaalisia palveluja. Nainen löytyi saunatiloista kuolleena lokakuussa 2018.

Käräjäoikeus on asiassa esitetyn näytön perusteella katsonut, että miehen on vuokratessaan saunatiloja täytynyt käsittää, että tiloja tosiasiallisesti käytetään harjoittamaan prostituutiota, jota on harjoitettu siellä muutoin kuin satunnaisesti, ja josta saaduilla tuloilla on rahoitettu vuokralaisen asuminen kyseisissä tiloissa.