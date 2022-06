Asta Lepän kolumni: Suostuin häirinnän kohteeksi, koska uskoin sen olevan kohteliaisuus

Elettiin lankapuhelinaikaa, eikä soittajaa voinut ennalta arvata. Puheluita alkoi tulla yhä useammin, ne selvästikin kiihottivat miestä. Kun yksinhuoltajaäitini lopulta vastasi ja huusi, että näiden puheluiden on loputtava, mies toisessa päässä nauroi, että voisi raiskata myös äitini.

“No et sä nyt niin kaunis ole!”

Aina on väärä aika kertoa. Aina on vääränlainen. Aina olisi pitänyt toimia toisin.

Aivan kuten naiset ovat työnantajalle aina väärän ikäisiä (nuorina hupakoita, vähän vanhempina raskaaksi hankkiutuvia, keski-ikäisestä lähtien äkäisiä akkoja), samanlainen ristiriita seuraa ahdistelusta kertovaa naista. Aina on väärä aika kertoa. Aina on vääränlainen. Aina on käyttäydytty typerästi. Aina olisi pitänyt toimia toisin.