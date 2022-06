Eurooppa-kirje: Jos Bulgaria olisi Suomi, se tekisi kynnyskysymyksen luovutetusta Karjalasta ja ruotsinsuomalaisten asemasta

On vielä valovuosi siihen, kun Länsi-Balkanin maissa oman lipun rinnalla saloissa liehuu EU-lippu.

Mitään muuta johtopäätöstä ei voi tehdä, kun katsoo kuinka hidasta EU-taivallus Euroopan kaakkoiskolkassa oikein on.

Vain Serbia ja ja Montenegro ovat ylipäätään päässeet varsinaisiin neuvotteluihin. Kumpikin on neuvotellut jo kymmenkunta vuotta, ja Montenegro on saanut maaliin kolme neuvottelulukua ja Serbia kaksi. Jäljellä on kymmeniä.