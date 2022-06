Konfliktipuuta tuodaan Venäjältä yhä – "Tuonti sekoittaa Suomen markkinoita", sanoo sahateollisuuden puheenjohtaja

Sahateollisuus ry:n puheenjohtaja Tommi Sneck on harmissaan siitä, että Venäjältä tulee yhä sahatavaraa Suomeen.

– Sahatavaran tuonti EU-alueelle loppuu 10.7. mutta nyt sitä ennen on tuotu ihan ennätysmääriä. Ne sotkevat kyllä pahasti markkinatilannetta.

Lisäksi sertifiointeja ylläpitävät järjestöt PECF ja FSC sulkivat venäläisen ja valkovenäläisen puun ja puutuotteet sertifikaattien ulkopuolelle maaliskuussa. Päätökseen liittyi kuukauden siirtymäaika. Venäläispuusta tuli konfliktipuuta, jota yritysten ei pidä vastaanottaa (siirryt toiseen palveluun) . Valtaosa Suomeen tuotavasta puusta on PECF:n alkuperäsertifioinnin piirissä.

Sneckin mukaan sahatavaraa on tuotu sertifioimattomana ja isoja määriä.

– Osa sanoo rehellisestikin tuovansa ja he kertovat sitten, että se on sertifioimatonta, mutta kyllä tuntuma on se, että näitä sertifiointeja hieman kierretään.