Vastaamon ex-toimitusjohtaja: Tietomurto saattoi olla sisäpiirin rikos – it-asiantuntijat pitävät todisteita huterina

– On syytä epäillä, että potilastietokanta on päätynyt kiristäjän haltuun joko [Vastaamon entisen tietosuojavastaavan NN:n] kautta tai niin, että [NN] on itse osallinen kiristykseen, Tapio väittää.

Näin selvityksessä perustellaan väitettä sisäpiirin tekijästä

Ex-tietosuojavastaava: "Ville Tapio selittää mitä selittää"

Asiantuntijat: Selvitys ei todista sisäpiirin rikosta

Selvitys ei myöskään välttämättä ole sen laatijan ominta ammatillista erityisalaa. Se vaatii osaamista digitaalisesta forensiikasta eli sähköisten jälkien analysoinnista. Salminen on työskennellyt lähinnä hallinnon tehtävissä. Hän sanoo kuitenkin, että hänellä on myös forensiikasta kokemusta ja koulutusta.

"Mä näkisin että tietoturva on hyvä syy hukata minuutti"

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Vastaamon tietokanta on ollut pitkään käytännössä ilman suojausta. Tilaisuuksia tietokannan varastamiseen on ollut useita. Tätä juttua varten haastatellut asiantuntijat kuvaavat Vastaamon tietoturvaa välinpitämättömäksi tai jopa amatöörimäiseksi.

Ylen haastattelemien asiantuntijoiden arvio on, että rikollinen on varastanut Vastaamon potilastiedot luultavasti automaattisen hyökkäyksen avulla. Tiedot julkaissut kiristäjä on voinut olla eri taho, joka on ostanut aineiston hakkerilta. Tämä on verkkorikollisuudessa tunnettu toimintatapa.