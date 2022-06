Juhannusfestarit ja alkukesän tapahtumat ovat vetäneet ennätysyleisöjä – festarikesä jatkuu vilkkaana, vaikka epävarmuuttakin on ilmassa

Tätä kesää on kutsuttu kaikkien aikojen festarikesäksi ja sen alku on ollut kävijämääriltään erinomainen. Vaikka konsertteja, festareita ja muita tapahtumia on ollut jopa ruuhkaksi asti, yleisöä on riittänyt tapahtumiin jopa ennätyksellisen paljon.

Esimerkiksi viime viikonloppuna Helsingissä järjestetty Sideways-festivaali teki kävijäennätyksensä, kun tapahtumassa kävi kolmen päivän aikana 26 000 ihmistä. Myös kesäkuussa Turussa pidetty Kesärauha veti ennätysyleisön, kun tapahtumassa vieraili viikonlopun aikana 19 000 kävijää.

Myös juhannusfestivaalit ovat keränneet ennätyksellisen paljon väkeä.

Torstaina käynnistynyt Himoksen juhannusfestivaali kerää kolmen päivän aikana 30 000 ihmistä, mikä on normaalikesää vastaava määrä. Vuosi sitten koronarajoitukset sallivat paikalle vain 15 000 ihmistä.

Samaan aikaan Pohjois-Savossa järjestettävä Tahkon juhannusfestivaali on tekemässä yleisöennätyksensä. Paikalla on juhlimassa 15 000 ihmistä. Edellinen ennätys 14 000 kävijää on vuodelta 2019.

– Ihmiset ovat hyvällä tunnelmalla. He ovat odottaneet sitä, että pääsevät juhlimaan yhdessä keskikesän juhlaa, festivaalipäällikkö Allu Jokinen kuvailee Tahkon tunnelmia.

Antti Tuisku on yksi kesän kysytyimmistä festariesiintyjistä. Hän esiintyi torstaina Himoksen juhannusfestareilla. Kuva: Tommi Anttonen / Lehtikuva

Hintojen nousu ja työvoimapula kurittavat tapahtumia

Kesätapahtumien lipunmyynti kävi vilkkaana jo keväällä. Maalis-huhtikuussa lippuja hankittiin enemmän kuin edellisenä ennätysvuonna 2019.

Tapahtumateollisuuden viestintä- ja vaikuttamisjohtaja Maria Sahlstedt sanoo, että ihmisillä purkautuu koronan jättämä tarve päästä tapahtumien pariin. Sahlstedt uskoo, että loppuunmyytyjä tapahtumia nähdään myös myöhemmin kesällä.

– Sekä festareilta että kaikenlaisista tapahtumista urheilusta hengellisiin kuulee, että ihmiset ovat liikkeellä. Ihmisillä on edelleen patoutunutta kohtaamisen tarvetta ja se riemu selkeästi siellä näkyy.

Vilkkaasti alkaneen kesän jatko näyttää tällä hetkellä hyvältä. Tapahtumia on kuitenkin nyt niin paljon, ettei kaikkiin riitä yleisöä. Esimerkiksi Saimaa Festival jouduttiin perumaan heikon ennakkolippujen myynnin perusteella.

Festareiden järjestämistä vaikeuttaa se, että ihmiset jättävät lippujen ostamisen viime tippaan. Tässä on tapahtunut muutos koronaa edeltävään aikaan.

– Ihan muutamaa päivää ennen voi mennä iso määrä lippuja, mikä on erilainen tilanne kuin muutama vuosi sitten. Ehkä tässäkin ollaan kahtiajakoisessa tilanteessa, että osa yrityksistä on pystynyt tämän ennakoimaan ja siihen on varauduttu. Tapahtumilla täytyy olla riskinkantokykyä, että voi odottaa viime metreille asti niiden toteutumista.

Turussa järjestetty Kesärauha-festivaali veti ennätysyleisön. Lavalla Scandinavian Music Groupin Terhi Kokkonen. Kuva: Niilo Helminen / Yle

Tapahtuma-ala on juuri pääsemässä jaloilleen koronasta, mutta tilalle on tullut muita murheita. Ukrainan sota on korottanut hintoja ja korona jätti jälkeensä työvoimapulan.

Iso kysymysmerkki on se, vaikuttaako hintojen nousu ihmisten intoon käydä festareilla.

– Toistaiseksi tapahtumien osalta ei näy se, että kuluttajat laittaisivat rahahanoja kiinni. Ihmisillä on vielä rahaa, mitä kuluttaa ja patoutunutta tarvetta kohdata. Ehkä tämmöisen epävarmuuden keskellä tarvitaan myös niitä irtiottoja, joita tapahtumat siinä lähiympäristössä tarjoavat.

Voit keskustella aiheesta sunnuntaihin 26.6. klo 23:een asti.