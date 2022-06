Lahti taktikoi MM-kisojen haussa – aikainen ilmoitus voi pelottaa muut hiihtokaupungit sivuun

Aikaa ja rahaa likoon

– Kyllä se useamman hengen osallistumista vaatii, mutta sitä, kuinka paljon se on henkilötyövuosissa, on hankala lähteä mittamaan, Alho toteaa.

Rullahiihtorata MM-kisoja varten?

Lahti ei ole yksin vastuussa MM-kisoista, vaan urheilusta ja urheilutapahtumasta vastaavat Suomen Hiihtoliitto ja Lahden Hiihtoseura sekä niiden omistama Salppuri Oy. Lisäksi mukana on opetus- ja kulttuuriministeriö. Lahden kaupungin tehtävänä on huolehtia esimerkiksi suorituspaikoista.

Alhon mukaan puitteet ovat vielä hyvässä kunnossa vuoden 2017 MM-kisojen jäljiltä, joskin pientä paranneltavaa on. Tulevia MM-kisoja hakiessa kaupungin on puntaroitava, mihin se on valmis investoimaan lähivuosina.