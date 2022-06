Herätys: Ukraina ja Moldova EU-ehdokkaiksi | Leirintäalueet eivät uskalla nostaa hintoja | Juhannusaattona laajalti hellettä

Ukraina ja Moldova EU-jäsenehdokkaiksi – Marin: Toivon viesti

– Se on toivon viesti näille alueille siitä, että he kuuluvat eurooppalaiseen perheeseen, he tulevat olemaan tulevaisuudessa osa Euroopan unionia. Mutta tietenkin tämä on vasta yhden polun alku ja tässä on vielä paljon työtä tehtävänä, Marin kommentoi päätöstä tuoreeltaan.