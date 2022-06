Herätys: Juhannuksena ainakin kaksi hukkunut | Norjassa joukkoampuminen yökerhossa | Helteinen sää saa jatkoa

Viranomaisilla vilkasta juhannuksena, tiedossa ainakin kaksi hukkunutta

Poliisi ja pelastusviranomaiset eri puolilla Suomea ovat huhkineet juhannusaaton ja -yön helteisissä tunnelmissa. Soittokierroksen perusteella viranomaisilla on ollut paikoin hyvinkin vilkasta, mutta tietoon ei ole tullut vakavampia onnettomuuksia tai rikoksia. Ainakin kahden ihmisen kerrotaan hukkuneen juhannuksen aikana, Ristijärvellä ja Laukaassa. Lisäksi Kalajoella on etsitty kadonnutta kalastajaa.

Kaksi kuoli joukkoampumisessa Norjassa

Ammuskelun kohteena oli suosittu homobaari. Oslossa on määrä pitää vuosittainen Pride-kulkue lauantaina.

Kaksi ihmistä kuoli ja useita haavoittui Oslon keskustan yökerhossa sattuneessa ammuskelussa varhain lauantaiaamuna . Kolme ihmistä haavoittui vakavasti. Oslon poliisin mukaan epäilty on otettu kiinni.

104-vuotias sotaveteraani: "Ei voisi arvata, että joku voi minua noin paljon muistaa"

Lappeenrantalainen Eino Hölsä on 104-vuotias sotaveteraani ja -invalidi, joka taisteli Suomen puolesta talvi- ja jatkosodassa. Hän on viime päiviin saakka asunut vuonna 1954 itse rakentamassaan omakotitalossa ja haluaisi asua siellä elämänsä loppuun saakka. Ylen toimittaja Sirkka Haverinen sai muutama päivä sitten yllättävän yhteydenoton Laukaasta. Eino Hölsää haluttiin muistaa poikkeuksellisella tavalla .

Vaikuttaako hintojen nousu suomalaisten festari-intoon?

Yleisöä on riittänyt tämän kesän tapahtumiin. Kuvassa väkeä Himos-festivaalilla.

Konsertteja, festareita ja muita tapahtumia on järjestetty tänä kesänä runsaasti, mutta yleisöä on riittänyt tapahtumiin jopa ennätyksellisen paljon. Tapahtumateollisuuden viestintä- ja vaikuttamisjohtaja Maria Sahlstedt sanoo, että ihmisillä purkautuu koronan jättämä tarve päästä tapahtumien pariin. Iso kysymysmerkki on se, vaikuttaako hintojen nousu ihmisten intoon käydä festareilla.