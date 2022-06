Herätys: Juhannuksen vietto rauhoittunut | Kiovassa useita räjähdyksiä | Paikoin on erittäin tukalaa hellettä

Juhannuksen vietto rauhoittunut

Poliisien sunnuntain vastainen yö eri puolilla Suomea on sujunut edellisyötä rauhallisemmin. Tehtäviä on poliisilla silti riittänyt runsaasti, mutta vakavampia rikoksia tai onnettomuuksia ei edelleenkään ole tullut tietoon. Ainakin neljän ihmisen tiedetään hukkuneen juhannuksen aikana: Kalajoella, Iisalmessa, Ristijärvellä ja Laukaassa. Eri puolella Suomea on lisäksi ollut vesietsintöjä, joiden tuloksesta ei ole varmuutta. Yle seuraa juhannuksen tapahtumia tässä artikkelissa.

Kiovassa useita räjähdyksiä sunnuntaiaamuna

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on tapahtunut neljä räjähdystä tänä aamuna. Uutistoimisto AFP:n mukaan ainakin yksi asuintalo on saanut osuman ja syttynyt tuleen. Tietoa tuhojen ja henkilövahinkojen laajuudesta ei ollut heti saatavilla. Kiova ei ole viime aikoina ollut Venäjän iskujen kohteena ja monet kaupungista paenneet asukkaat ovat palanneet koteihinsa. Yle seuraa Ukrainan sotaa tässä artikkelissa.

Maailmalla leviävää lintuinfluenssaa on Suomessa jo Lappia myöten

Suomen toistaiseksi tuhoisin lintuinfluenssatapaus on viime vuodelta Janakkalasta, jossa tuhansia sairastuneita tarhattuja fasaaneita jouduttiin lahtaamaan. Lintujen lisäksi tautia on todettu Suomessa myös kahdella ketulla, yhdellä saukolla ja yhdellä ilveksellä. Eniten tapauksia todettiin viime vuonna, jolloin tartuntoja löytyi 67 villilinnulta. Tänä vuonna tähän mennessä on varmistettu 11 tapausta. Suurin osa tapauksista on etelärannikolta, mutta pohjoisin todettu tartunta on Lapista.