Herätys: Rataliikenneongelmat jatkuvat Tampereen ja Toijalan välillä | Suomen työterveysjärjestelmä on täynnä ongelmia | Päihdekuntoutujien vertaistuki 60 vuotta

Ratatyöt Tampereen ja Toijalan viivästyvät entisestään

Suomen kehuttu työterveysjärjestelmä on täynnä ongelmia, mutta niistä ei julkisuudessa juuri puhuta

Viime kuukausina suomalaisen työterveyshuoltojärjestelmän mielekkyydestä on jälleen käyty keskusteluja, jotka käynnistyivät, kun THL:n Mika Salminen moitti järjestelmää typeräksi ja tehottomaksi Ylen Korona-ajan tilinpäätös - dokumentissa .

Päihdekuntoutujien vertaistuki alkoi 60 vuotta sitten Turun A-Killasta

Kokemusasiantuntijat Satu Lagercrantz ja Taija Tyynmaa tietävät kumpikin mistä puhuvat, kun antavat vertaistukea. Kummallakin on takanaan vuosien päihteidenkäyttö. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Toimivia A-Kiltoja on tällä hetkellä Suomessa 60 (siirryt toiseen palveluun). Niissä on jäseniä yhteensä 3 000, ja erilaisissa keskusteluryhmissä tai tilaisuuksissa oli viime vuonna käyntikertoja yhteensä 160 000. Turun A-Kilta on Suomen suurin.