Ukrainalaiset ovat varovaisen toiveikkaita maansa EU-ehdokkuudesta, mutta eivät usko nopeaan jäsenyyteen

KIOVA Herman Novik on kotoisin Odessasta. Muutama vuosi sitten hän valmistui ammattikorkeakoulusta Saksasta ja muutti työn perässä Italian Milanoon. Eilen hän seurasi jännittyneenä EU-johtajien huippukokousta, jossa päätettiin myöntää Ukrainalle ehdokasmaan asema.

Hän kertoo, että sota on lujittanut Ukrainan kansaa ja yhdistänyt ulkomailla asuvia ukrainalaisia. Helmikuun lopusta asti Novik on joka viikko osoittanut mieltään Milanon tuomiokirkon edessä rauhan ja eurooppalaisen Ukrainan puolesta.

– Näemme, että eurooppalainen tie on kaikista toimivin ja loogisin Ukrainalle, Novik sanoo.

Kiovalaiset ottivat uutisen vastaan tyynesti

Ljubov on varovaisen toiveikas EU-ehdokkuuden suhteen.

– Haluaisin, että Ukraina pääsisi osaksi EU:ta, mutta se ei tapahdu kovin pian. Turkkihan on ollut ehdokkaana jo 20 vuotta. Se, että pääsimme ehdokkaaksi, ei kerro siitä, että meidät hyväksytään saman tien jäseneksi, Ljubov sanoo.

EU-jäsenyyden kannalla on 87 prosenttia ukrainalaisista

– Olen kiitollinen Charles Michelille, Ursula von der Leyenille ja EU-maiden johtajille tuesta. Ukrainan tulevaisuus on EU:ssa, Zelenskyi kirjoitti Twitterissä.

Kyselytutkimusten mukaan (siirryt toiseen palveluun) Ukrainan johtajilla on EU-asiassa vahva kansan tuki. 87 prosenttia ukrainalaisista tukee EU-jäsenyyttä ja vain neljä prosenttia on sitä vastaan. EU-jäsenyyden tuki on yhtä korkea maan kaikissa osissa ja kaikissa ikäryhmissä.