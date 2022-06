Sotilasasiantuntija: Venäjä etenee Itä-Ukrainassa mutta läpimurto on kaukana – "Jumi vain jatkuu"

Eteneminen Sjeverodonetskista olisi venäläisille hankalaa. Vieressä on Donetsk-joki, jonka toisella puolella sijaitsee Lysitšanskin kaupunki, joka on maastossa korkeammalla.

– Hyökkääminen korkeampaan maastokohtaan tulituksen alla joen yli olisi tosi haastavaa. Venäläisille on käynyt monta kertaa huonosti kun he ovat yrittäneet joen yli hyökätä tämän sodan aikana.

Ukraina voi vahvistua kesällä

Kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Donbasissa huhtikuussa, taisteluja on käyty pienellä alueella, ja venäläisillä on ollut vahva tuliylivoima.

– Venäläisillä on miehistövajausta, he eivät ole saaneet täydennystä kovin paljoa. Ukrainalaisilla on enemmän henkilöstöä käytössä. Venäläiset ovat myös menettäneet paljon kalustoa, ja korvaava kalusto on vanhentunutta 60-luvun tankeista lähtien.