Talousnäkymät ja inflaatio huolettavat EU-johtajia – pääministeri Marin: Näkymät ovat sumeat, ongelmia on valitettavasti tiedossa

BRYSSEL Kuluttajien ostovoimaa kurittava inflaatio nousi Eurooppa-neuvoston pääaiheeksi perjantaina. Nouseviin hintoihin puuttuminen on pääministeri Marinin mukaan haastavaa.

– Energian kallis hinta on moneltakin osin tämän inflaation juurisyy, ja siihen puuttuminen on vaikeaa, koska sen taustalla on tietenkin voimakas riippuvuus venäläisestä fossiilienergiasta, Marin kommentoi kokouksen jälkeen.