Kirjeenvaihtajalta: Korkeimman oikeuden päätökset mullistavat Yhdysvaltoja pysyvästi – ase- ja aborttilinjaukset repivät maata

Torstaina korkein oikeus linjasi, että New Yorkin satavuotias aseenkantoa julkisilla paikoilla rajoittava laki on perustuslain vastainen. Uusia aselakeja anelevat kansalaiset kauhistuivat.

Korkein oikeus päätti, että kansalaisella on oikeus kantaa mukanaan käsiasetta itsepuolustustarkoituksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että osavaltioilla on entistä vähemmän valtaa säännellä aseita, ja aseenkantoa rajoittavat lait ympäri maan ovat vaarassa.

Kansa on aiemminkin vaatinut aselakien tiukennuksia. Viime viikkoina paljon huomiota saaneiden Uvalden kouluampumisen ja Buffalon rasistisen iskun jälkeen kongressi on edistänyt uutta aselakipakettia, joka on toteutuessan ensimmäinen uusi kansallinen aselaki vuosikymmeniin. Korkeimman oikeuden päätös on kuitenkin kongressin pieniä rajoituksia merkittävämpi.