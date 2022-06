Useat suomalaispoliitikot kauhistuivat USA:n aborttipäätöstä: "Aivan sietämätöntä takapajuisuutta"

Useat suomalaiset poliitikot ovat ilmaisseet järkytyksensä Yhdysvaltain korkeimman oikeuden perjantaisesta päätöksestä kumota oikeus aborttiin liittovaltion tasolla ja siirtää päätäntävalta asiassa osavaltioille. Asiaa on kommentoitu Twitterissä yli puoluerajojen, ja viesti on ollut kuta kuinkin sama: päätös on surullinen ja vaarantaa miljoonien naisten hengen.