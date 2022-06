Toisen maailmansodan taistelualuksia paikannetaan ennätyssyvyyksistä – hylkyjä löytyy lähes seitsemän kilometrin syvyydestä

Nyt aluksesta on jälleen saatu tietoja. Amerikkalainen tutkimusryhmä ilmoittaa paikantaneensa aluksen merenpohjaan haravoidessaan toisen maailmansodan taistelualuetta.

Filippiinien vesialue kuuluu laivojen hautausmaihin. Mereen on uponnut useita aluksia Japanin ja Yhdysvaltain taisteluissa. "Sammy B"-aluksen löytämisestä kertoi Caladan Oceanic-tutkimusryhmä. Miehitetyn sukellusveneen kamerat kuvasivat aluksen vaurioituneen rungon.

Hylylle tehtiin useita sukelluksia viikon aikana aiemmin tässä kuussa. Teksasilainen yritys kertoo, että aluksessa on jäljellä muun muassa torpedojenlaukaisin .

Caladan Oceanic-yhtiön mukaan kyseessä on syvimmältä löydetty ja tutkittu hylky. Sammy B lepää 6895 metrin syvyydessä. Tutkimusryhmä on paikantanut myös useita muita sota-alusten hylkyjä. Tviitissä on materiaalia USS Johnston-aluksesta.