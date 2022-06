WHO:n lausunto: Apinarokko ei tällä hetkellä ole kansainvälinen kansanterveysuhka

Maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että apinarokkoa ei tällä hetkellä luokitella kansainväliseksi kansanterveysuhaksi.

WHO:n pääsihteeri Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoo lausunnossaan, että taudin leviäminen on ollut erittäin huolestuttavaa vaikka se ei juuri nyt ole globaali uhka.

– Komitean kokoontuminen itsessään kertoo siitä, miten huoli taudin leviämisestä kansainvälisesti on lisääntynyt, sanoo Ghebreyesus.

Kansainväliseksi kansanterveysuhaksi on aiemmin julistettu esimerkiksi koronaviruspandemia, Kongon ebolaepidemia ja polioviruksen leviäminen.

– Hätätoimikunta jakoi vakavan huolen nykyisen epidemian laajuudesta ja leviämisnopeudesta tuoden esiin, että moni asia on vielä epäselvä ja että nykyisessä aineistossa on aukkoja, Ghebreyesus sanoi järjestön sivuilla julkaistussa (siirryt toiseen palveluun) puheessaan.

Suomessa neljä tartuntaa

Kuluvan vuoden aikana WHO on saanut tietoonsa noin 3 000 apinarokkotartuntaa ja yhden tautiin liittyvän kuolemantapauksen noin 50 sellaisesta maasta, jossa tautia ei yleensä ole havaittu.

Afrikan keskiosissa, jossa apinarokon esiintyvyys on yleisempää, on kirjattu tämän vuoden aikana lähes 1 500 tartuntaa sekä noin 70 tautiin liittyvää kuolementapausta, kertoo uutistoimisto Reuters.

Toukokuun alun jälkeen apinarokkoa on todettu läntisen ja keskisen Afrikan ulkopuolella. Afrikan maissa apinarokkoa on esiintynyt paikallisesti. Uusista tartunnoista suurin osa on havaittu läntisessä Euroopassa.