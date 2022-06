Pirkanmaalla Ikaalisissa tulipalo tehdaskiinteistössä – leviäminen saatu rajattua

Pirkanmaalla Ikaalisissa on syttynyt tulipalo tehdaskiinteistössä. Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan palo on Fortumin omistuksessa olevan metallinkierrätysyritys Fincumetin tehtaan sisätiloissa ja kattorakenteissa. Sammutustyöt ovat yhä käynnissä, mutta palon leviäminen on saatu rajattua.