Shadia Raskin kolumni: Suvaitaan virheitä – ei toisiamme

Lukuvuosi on jälleen saatu pakettiin. Todistuksia ja tsempparipalkintoja on jaettu niin koulun kuin harrastusten kevätjuhlissa. Myös meidän perheemme pienet jääkiekkoilijat palkittiin mitalein ja todistuksin.

Kiekkokoulun leikkimielisessä leijonapentutodistuksessa on komea rivi pelkkiä kymppejä. Arvioituja taitoja on kolmetoista. Luen lapselle ääneen hymyssä suin: kiekkoilu, hymyily, tervehtiminen, yhteishenkeily, uskaltaminen, suvaitseminen.

Pikkukiekkoilija säteilee todistus kädessään ja mitali kaulassaan. Todistuksessa kuvatuista taidoista hän tuntuu ymmärtävän kaikki paitsi kaksi. Leijona-käyttäytyminen on leikki-ikäiselle hyvin konkreettista: karjumista ja konttaamista. Tämän hän tosiaan osaa kiitettävästi!

Suvaitsevaisuus on viime aikojen suosikkivaahtoamisaihe, Heikki Kiseleff (ent. Ahonen) kirjoitti Ylen kolumnissaan jo kymmenen vuotta sitten. En revi sanasta pelihousujani, mutta menen jäihin. Pelkään, että syötän lapselle aivan vääränlaisia normeja ja ennakkoluuloja, jos kehun, miten hienosti hän on sietänyt erilaisia joukkuekavereita.

Keitä oikein ovat ne erilaiset lapset, joita tulisi suvaita? Noin 15 prosentilla suomalaisista lapsista ja nuorista on toimintarajoitteiden vuoksi erityisiä haasteita harrastuksissa (siirryt toiseen palveluun). Toimintarajoitteisista nuorista joka kolmannella on kiusaamiskokemuksia. (siirryt toiseen palveluun) Tämä on selvästi enemmän kuin muilla ikätovereilla.