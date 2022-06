Maanjäristyksen runtelemassa Afganistanissa uhrien kohtalo on lohduton: Köyhä syrjäseutu on avun tarpeessa ilman luonnonmullistuksiakin

Luonnononnettomuus testi talibanien halllinnolle

Myös katastrofiapu on vaikeuksissa sanktioiden vuoksi. Afganistanin tilannetta on luonnehdittu humanitaariseksi kriisiksi jo ennen järistystä. Asiasta on kirjoitettu muun muassa talouteen keskittyvällä Bloomberg-uutissivustolla (siirryt toiseen palveluun). Afganistanin vajaasta 40 miljoonasta asukkaasta yli puolet, arviolta 24 miljoonaa ihmistä on avun tarpeessa.