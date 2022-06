Kullankaivajat löysivat mammutinpoikasen Kanadassa – "Kyseessä Pohjois-Amerikan tärkein paleontologinen löytö"

"Sillä on häntä, sillä on kärsä"

Yukonin hallinnon tiedotteen mukaan kyseessä on parhaiten säilynyt villamammutti, joka on löytynyt Pohjois-Amerikasta. Yukonin alueelta on kaivettu esiin paljon jääkauden aikaisia fossiileja, mutta ihoa ja karvaa sisältävät jäännökset ovat harvinaisia.

– Sillä on kärsä, sillä on häntä, sillä on pienenpienet korvat. Kärsässä on pieni tartuntapää, jolla se on pystynyt keräämään ruohoa, Zazula kuvailee löytöä CBC:n mukaan.