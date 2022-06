Pohjoisessa nuoret pyrkivät kilvan metsänistuttajiksi, mutta etelässä voi käydä niin, että yhtään halukasta ei löydy

Lapissa nuoret pitävät metsänistutusta edelleen tavoittelemisen arvoisena kesätyönä. Työ ajoittuu pääosin kesäkuulle, mutta kuukauden aikana on mahdollista hankkia riittävät kesäansiot.

Tänä vuonna Metsähallitus on ottanut Lapissa kesätöihin noin 70 istuttajaa, Oulu-Kainuu -alueella määräaikaisia metsänistuttajia on noin 30.

Etelä-Suomessa istuttajia tarvitaan vain ajoittain, mutta nuorten kiinnostus istuttamiseen on siellä vähäisempää kuin pohjoisessa.

– On käynyt niin, että ei ole saatu yhtään hakijaa kun istuttajia on haettu etelässä. Mutta se riippuu vähän alueesta. Etelässä ei ole totuttu istuttamiseen, arvelee metsänhoitopäällikkö Olli Lipponen Metsähallituksesta.

Kesäkuun kestävä metsänistutus on riittävä kesätyö ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvalle Touko Pasaselle.

Kuukaudessa koko kesän ansiot

Aurinko paistaa lähes pilvettömältä taivaalta, mutta hellettä ei sentään ole. Tuultakin on reippaasti, joten itikoista ei ole haittaa vaikka ollaan metsässä keskellä avohakkuualuetta Rovaniemen eteläpuolella.

– Olen tästä aina tykännyt, sen takia minä tulen tänne uudelleenkin, naurahtaa lukiossa opiskeleva nuori Touko Pasanen, joka on kolmatta kesää istutustöissä.

Pasanen on yksi kahdeksasta kesätyöntekijästä, jotka Metsähallitus on palkannut metsänistutukseen Etelä-Lappiin.

– Tulee juuri sopivasti liikuntaa eikä tarvitse sisällä istua koko päivää. Kun tässä on urakkapalkka ja jaksaa istuttaa, niin aika hyville tienesteille voi päästä, perustelee istutustyön vetovoimaa Pasanen.

Metsänistutus on tehtävä yleensä kesäkuun aikana, joten pitkään ei tienestejä ole mahdollista kasvattaa. Pasanen on tyytyväinen kesätyön tuomiin ansioihin. Normaalina työpäivänä ehtii istuttaa noin 2000 taimea, jolla yltää reilun 150 euron päivätienestiin.

Ensikertalainen saa hyvän opin istuttamiseen heti alussa

Rovaniemeläinen Sonja Härkönen on ensimmäistä kertaa metsänistutuksessa. Aiemman kokemuksen puutteesta huolimatta homma tuntuu luistavan kuin ammattilaiselta.

– Olin hyvin kiinnostunut tästä työstä, joten päätin nyt hakea tähän. Sain ensimmäisenä päivänä hyvän koulutuksen. Ihmeen hyvin tämä on lähtenyt rullaamaan, kehaisee Härkönen hymyillen.

– Kylmä on melkein unelmakeli. Silloin sääsket eivät haittaa eikä ole liian kuuma istuttaa. Kun satoi vettä melkein kaatamalla, niin se ei silti tuntunut missään.

Istuttajia palkataan enää murto-osa

Istutukset on käytännössä hoidettava kesäkuun aikana, työstä suurimman osan tekevät Metsähallituksen sopimusyrittäjät.

Lipposen mukaan Metsähallitus on tänä kesänä palkannut määräaikaisia metsänistuttajia neljän tiimin alueelle, Etelä-, Länsi-, Keski- ja Itä-Lappiin.

Metsähallituksen istutukseen palkattavien kesätyöntekijöiden määrä on vuosien varrella vähentynyt hyvin voimakkaasti. Runsas kymmenen vuotta sitten Lapissa kesäisin istuttajia oli kolmisensataa.

– Ero on merkittävä, myöntää Olli Lipponen, joka on työskennellyt Lapissa päällikkönä vuodesta 2009 alkaen.

Metsänhallituksen metsänhoitopäällikön Olli Lipposen mukaan istustustarve on vuosien aikana vähentynyt merkittävästi.

Metsänhakkuiden muutos vaikuttaa viljelyn tarpeeseen

– Se on suorassa suhteessa avohakkuupinta-alaan ja metsänuudistamisen pinta-alaan. Meillä on avohakkuuala pienentynyt todella paljon viime vuosina eri syistä. Se tietenkin vaikuttaa viljelymäärään ja sitä kautta työvoiman tarpeeseen.

Istutettavat hakkuualueet valmistellaan ennen kuin istuttajat voivat tulla paikalle. Hakkuun jälkeen ensimmäisenä on vuorossa maanmuokkaus.

– Meillä on erilaisia muokkaustapoja. Esimerkiksi tällä kohteella on kaivinkoneella tehty mätästys ja se on aika tyypillinen metsänistutusta valmisteleva maanmuokkaustapa, kertoo metsänhoitopäällikkö Olli Lipponen.