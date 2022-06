"Vielä porskutetaan pinnalla, mutta huolihan siinä tulee" – Kuopion torilla ei hötkyillä, vaikka itäsuomalaiset luottavat talouteensa vähiten

Aleksi Savolainen on huomannut ruuan ja bensiinin hinnannousun kukkarossaan. Savolainen on kuitenkin synkistä talousnäkymistä huolimatta tehnyt hiljattain asuntokaupat. Savolainen varautui korkojen nousuun ottamalla asuntolainalleen korkosuojauksen.

— Itsellä on sellainen kutina, että eihän tämä hyvältä näytä. Inflaatio on korkea ja nyt on se surullinen rautaesirippu, mikä on tullut tuohon itärajalle. Kyllä Itä-Suomi ottaa tästä eniten lommoa. Etelä-Karjala tietysti rajummin, mutta on meilläkin täällä yrityksiä, jotka kärsivät.