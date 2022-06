Utin jääkärirykmentti harjoittelee yhdysvaltalaissotilaiden kanssa Etelä-Suomessa

Harjoitus alkoi maanantaina 27. kesäkuuta ja päättyy 31. heinäkuuta. Reilun kuukauden kestävä harjoitus on normaali pituus kansainväliselle sotilasharjoitukselle, kertoo Utin jääkärirykmentin esikuntapäällikön sijainen, majuri Marko Pykälämäki .

– Joukot ovat välillä lepo- ja huoltotauoilla. Harjoituksessa on mukana eri osastoja, eikä harjoituksessa ole samoja ihmisiä koko ajan, kertoo Pykälämäki.

Harjoituksen tavoitteena on kehittää suomalaisten erikoisjoukkojen suorituskykyä sekä parantaa kykyä toimia yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Kansainväliset harjoitukset ovat lisääntyneet koronapandemian hellitettyä

Pykälämäen mukaan kansainvälisiä yhteisharjoituksia on ollut koronapandemian vuoksi vähän, mutta nyt niitä on pystytty jälleen järjestämään.

– Kaksi vuotta on ollut koronan takia hiljaisempaa, mutta nyt yhteyksiä on saatu jälleen avattua, kun korona on hellittänyt, toteaa Pykälämäki.