Rajavartiosto otti kiinni neljä henkilöä Suomussalmen Kuivajärveltä, porukkaa epäillään luvattomasta rajanylityksestä

Valtakunnanrajan ylitykseen liittyen Kainuun rajavaltuutettu on ollut yhteydessä Venäjän Kalevalan alueen rajavaltuutettuun.

Tutkinnanjohtaja yliluutnantti Antti Salo kertoo, että heidän henkilöllisyytensä ja kotimaansa on vielä varmistamatta. Salon mukaan on mahdollista, että he ovat ukrainalaisia, mutta tarkkaa tietoa ei vielä ole.