Mediat: Venäjä ei pystynyt maksamaan velkaansa – maksukyvyttömyys voi tuoda vuosikymmenten takaisen kriisin venäläisten mieleen

Varsinaisesti kyse ei ole maksuhaluttomuudesta tai maksukyvyttömyydestä vaan kansainvälisten pakotteiden vuoksi Venäjä ei käytännössä pysty maksamaan velkaansa. BBC:n mukaan Venäjä on toimittanut rahat Euroclearille, jotta pankki voisi toimittaa ne edelleen velkojille. Rahat ovat kuitenkin jumissa pakotteiden vuoksi.

Venäjä on sanonut, että länsimaiden asettamat pakotteet estävät (siirryt toiseen palveluun) sitä hoitamasta lainan korkojen ja lyhennysten maksuja. Valtiovarainministeri Anton Siluanovin mukaan Venäjää yritetään ajaa "keinotekoiseen maksukyvyttömyyteen".

Vanhempi ekonomisti Heli Simola Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksesta (BOFIT) arvioi, että suorat taloudelliset seuraukset maksukyvyttömyydestä Venäjälle ovat vähäiset, koska Venäjä on jo irroitettu kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta.

– Se voi vaikeuttaa lainan saantia ja nostaa sen hintaa merkittävästi joskus myöhemmässä vaiheessa, jos tavoitteena on palata rahoitusmarkkinoille.

Simola arvioi, että maksukyvyttömyydellä on suuri symbolinen merkitys Venäjälle, sillä Venäjä ei ole jättänyt velkojaan maksamatta vuoden 1998 jälkeen.

– Se on Venäjälle arvovaltatappio, koska he ovat olleet tarkkoja ulkomaisten velkojen maksussa. Toinen on se, että tavalliset venäläiset yhdistävät maksukyvyttömyyden vuoden 1998 kriisiin.