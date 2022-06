Paikallisliikenne sähköistyy vauhdilla – Turussa sähköbussien määrä yli kymmenkertaistui vuodessa

Sähköbussien määrä on kasvanut nopeasti Turussa. Vuosi sitten sähköbusseja oli kuusi, nyt niitä on 70.

Sähköbussi maksaa noin puoli miljoonaa euroa. Se on tuplahinta verrattuna dieselmoottorilla kulkeviin linja-autoihin.

Bussiyhtiössä kuitenkin lasketaan, että kun sähkö on käyttövoimana selvästi edullisempaa kuin diesel, operointi tulee halvemmaksi.

Dieselmoottori kuluttaa noin puoli litraa polttoainetta kilometrillä – sähkönkulutus puolestaan on noin yhden kilowattitunnin kilometriä kohden. Hintaero on huomattava.

– Suuren alkuinvestoinnin takaisinmaksuaika on aika pitkä. On hyvä, että liikennöintisopimuksissa on kestoa jopa kymmenen vuotta. Korkeampi pääomakustannus pystytään kattamaan sopimuskauden aikana, sanoo LS-liikennelinjat Oy:n toimitusjohtaja Jari Paasikivi.