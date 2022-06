Itämeren tila ei saavuta fosforin takia merenhoidon tavoitetta vuoteen 2027 mennessä

Itämeren fosforikuormitus on edelleen korkealla tasolla, vaikka kuormitus on alentunut 1980-luvulta asti, sanoo Itämeri-paneelin puheenjohtaja, Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija ja Itämeri-paneelin puheenjohtaja Seppo Knuuttila. Fosfori on merkittävä syy Itämeren rehevöitymiselle.