Edessä kolmipäiväiset festarit ja 30 asteen helle – selviytymiseen tarvitaan vettä ja varjoa, mutta tärkeintä on pitää huolta kaverista

Tällä viikolla ympäri Suomea on koettu alkukesän kovimmat helteet.

Näin festareilla valmistaudutaan helteisiin

Rumpusen mukaan helteisiin on varauduttu Provinssissa muun muassa pitämällä huolta, että festarialueelta löytyy riittävästi vesipisteitä.

– Yritetään myös kaikin tavoin edesauttaa, että asiakkaille löytyy varjoisia lepopaikkoja, joita meidän alueella on tosi paljon, Rumpunen sanoo.

Lisäksi alueella on viilennykseen käytössä vesisumuttimia. Isoimpien lavojen etualojen yleisöä viilennetään tarvittaessa vesiletkuin sekä vettä jakamalla.

Ruoka, vesi ja oikeanlainen vaatetus suojaavat

– Mukaan kannattaa ainakin ottaa vesipullo. Vaikka festareilla on vesipisteitä, niin helteellä sitä nestettä kuluu niin paljon, että oma juomapullo olisi hyvä olla mukana, Lanki sanoo.

Nesteytyksen lisäksi tärkeää on Langin mukaan muistaa syödä.

Vaatetukseen on myös hyvä kiinnittää huomiota. Parhaiten auringolta suojaa Langin mukaan antaa kevyt, vaalea ja pitkähihainen vaatetus.

– Lisäksi aurinkohattu ja -lasit on hyvä pitää mukana, Lanki muistuttaa.

Hengenvaarallista lämpöhalvausta on vaikea tunnistaa itse

Festarikävijän suurimpana riskinä on Langin mukaan nesteiden ja suolojen riittämätön saanti, joka voi johtaa lämpöuupumukseen.

Langin mukaan haastavinta on erottaa, milloin kyseessä on lämpöuupumus ja milloin taas henkeä uhkaava lämpöhalvaus. Vaikeaa oireiden tunnistaminen voi olla erityisesti silloin, kun ihminen on muuten päihtynyt.