Nuori mies kuoli juhannuksena liikenneonnettomuudessa Vilppulassa, vainajan henkilöllisyys ei vielä täysin varma

Käynnissä on myös kuolinsyyntutkinta.

Uhri vahingoittui turmassa niin pahoin, että vainajan henkilöllisyyden selvittäminen on kestänyt. Poliisilla on vahvat epäilyt vainajan henkilöllisyydestä sen perusteella, kuka oli kyseisellä autolla liikkeellä tuohon aikaan. Omaisille on saatu kuolinviesti vietyä.