Suomelle Nato-huippukokouksen ydintavoite on saada jäsenyysprosessi etenemään – tärkeimmät keskustelut käydään Ruotsin ja Turkin kanssa juuri nyt

Sotilasliitto Naton kolmipäiväinen huippukokous Madridissa Espanjassa alkaa huomenna tiistaina. Koolla on Nato-maiden sekä Naton kumppanimaiden, kuten Suomen ja Ruotsin valtiojohto.

Suomelle huippukokouksen keskeinen tavoite on päästä jäsenyysprosessia toukokuun puolivälistä asti jumittaneen Turkin kanssa neuvotteluissa eteenpäin.

Ilmassa on presidentin mukaan juhannuksen jälkeen hitusen toiveikkuutta.

Niinistö sanoi maanantaina yhdysvaltalaissenaattorien vierailuun liittyvässä tiedotustilaisuudessa Mäntyrannassa, että neuvottelutilanne on parantunut viime päivien aikana. Koko juhannuksen ajan päällä on ollut tiivis viestittely- ja puhelu"rumba".

– Todellakin tiiviiseen tahtiin on keskusteluja käyty. Ehkä, ehkä se kertoo siitä, että jonkin verran paremmalta tuo tilanne vaikuttaa kuin sanotaanko viikko sitten, Niinistö arvioi tilannetta.

Hänen mukaansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys olisi kaikkien liittouman maiden etu ja yleisesti ottaen muiden Nato-maiden tuki Suomen ja Ruotsin jäsenyydelle on vahva.

Tärkeät hetket ennen kokousta voivat ratkaista

Suomen jäsenyysneuvotteluja silmälläpitäen huippukokouksen ympärillä jokainen päivä on tärkeä.

Ensimmäisenä kokouspäivänä eli tiistaina Niinistö tapaa Madridissa Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin sekä Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin. Mukana on myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg .

Kuitenkin painavimmat diplomaattiset sananvaihdot on saatettu käydä jo tänään, ennen kuin huippukokous on alkanutkaan.

Näistä keskusteluista riippuu, minkälainen neuvottelupaketti Anderssonilla, Erdoğanilla ja Niinistöllä on huomenna edessään, ja missä äänensävyssä neuvotellaan.

Suomelle ja Ruotsille Madridin huippukokous on näyttäytynyt yhtenä Nato-jäsenyysprosessin isona etappina, johon mennessä kaikki muut Nato-maat olisivat toivottaneet ne liittymisneuvotteluihin.

Mahdollista on sekin, ettei sen osalta tulosta Madridissa synny.

Nato uudistaa strategiansa

Kokouksen ykkösasioita on hyväksyä Naton uusi strategia, eli "strateginen konsepti".

Edellinen konsepti on vuodelta 2010, joten sen jälkeen maailma on muuttunut rajusti. Puolustuksen rooli Natossa on korostunut jo Venäjän miehitettyä Krimin vuonna 2014.