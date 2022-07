Kalajoen maastopalon oikeuskäsittelyn tulos: Oulun käräjäoikeus määräsi syytetylle sakkorangaistuksen yleisvaaran tuottamuksesta

Kalajoella kesällä 2021 suuren maastopalon sytyttämisestä syytetty mies on tuomittu sakkoihin yleisvaaran tuottamuksesta. Mies sai rangaistukseksi 30 päiväsakkoa, eli yhteensä 1020 euroa.

Syytetty on kaiken aikaa kiistänyt aiheuttaneensa palon. Myös syytetyn työnantaja on katsonut, ettei metsäpalo ole johtunut työntekijän huolimattomuudesta.

Sana sanaa vastaan

Syyttäjä Ville Rutasen mukaan syytetty oli ainoa henkilö, joka on kulkenut paloalueella ja muut syttymissyyt on suljettu pois.

Puolustuksen mukaan syytetty ei ollut polttanut maastopalon syttymisalueella. Puolustusasianajaja Riitta Leppiniemi vetosi muun muassa siihen, että hänen päämiehensä on seurapolttaja, eikä hän siten käynyt yksin polttamassa pikkusikaria vaikeakulkuisessa maastossa, johon kaivinkoneillakin oli vaikeuksia päästä.

Ihmisen aiheuttama palo, mutta varmaa aiheuttajaa ei löytynyt

Pelastuslaitoksen selvityksessä salaman vaihtoehto on suljettu pois, samoin työmaakoneiden aiheuttama palo. Sähkölinjoistakaan ei löytynyt palon aiheuttajaa. Maasto oli kuitenkin rutikuivaa, joten palo-olosuhteet olivat otolliset.

Myös palon syttymisalue on vaikeakulkuinen. Alueen vieressä on helpompikulkuinen tie, jonne ei ole näköyhteyttä. Varmuutta ei ole, kulkiko tiellä joku muu.

Alueelle on ollut vapaa pääsy olemassa olevia reittejä myöten. Työmaa-alueella näkyi yleensä muitakin kulkijoita. Myös varkaita oli pyrkinyt alueelle, vaikka sitä valvottiin.

Palontutkintaraportissa on päädytty siihen, että palo on aiheutunut ihmisen toiminnasta. Varmaa aiheuttajaa ei kuitenkaan ole voitu osoittaa. Mahdollista selvää merkkiä tupakoinnin aiheuttamasta syttymissyystä ei ole havaittu. Ihan tarkkaa palon syttymispaikkaa ei pystytty osoittamaan, arvio on 30 metriä leveällä alueella.