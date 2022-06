Suomen ensimmäinen aurinkovoimalla toimiva jätepuristin runttaa kasaan kotitalouksien muoviroskat Riihimäellä

Riihimäellä testikäyttöön otettu muovijätepuristin saa virtaa sen katolla olevista neljästä aurinkopaneelista. Niiden teho on 1,2 kilowattia. Auringon tuottama energia varastoidaan akkuihin.

– Tavoitteena on saada kierrätyksestä entistä puhtaampaa, kun fossiilista energiaa ei tarvita, kertoo laitteen valmistaneen Europressin varatoimitusjohtaja Timo Huhtala .

Aurinkokennot riittävät tuottamaan puristimelle käyttövoimaa vähintään puolet vuodesta. Pimeään vuodenaikaan laitetta voidaan käyttää tarvittaessa tavallisella verkkovirralla, kun muut puristimet tarvitsevat voimavirran. Aurinkovoimalla toimiva laite on yhtä tehokas kuin muut yrityksen valmistamat puristimet.

Aurinkovoimalla toimiva jätepuristin on valmistajan mukaan energiatehokas. Se ei ulkoasultaan tai suorituskyvyltään poikkea muista jätepuristimista.

Ympäristöystävällisyys ja äly yhdessä

Aurinkovoima tuo kierrätykseen energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä, mutta kierrätyksen järkevyys vaatii myös optimoitua logistiikkaa. Muovijäte pitää saada kannattavalla tavalla hyötykäyttöön. Vajaita kuormia ei kannata kerätä. Siihen auttaa jätepuristimien laiteäly, joka ilmoittaa, milloin laite on tulossa täyteen.

Muovijäte on kevyttä ja se vie paljon tilaa. Perinteiseen keräyspisteeseen mahtuu muovia yleensä alle 500 kiloa, mutta jätepuristin pystyy pakkaamaan samaan tilaan 4 500 kiloa jätettä. Tiiviiksi puristettu muovijäte säästää merkittävästi kuljetuskustannuksia.

Uusi jätelaki vaatii kierrätyksen tehostamista

Jätelaki tiukkenee 1.7.2023, ja silloin Suomessa on oltava vähintään tuhat muovin keräyspistettä. Nyt niitä on 675, joista 170 on varustettu jätepuristimella.