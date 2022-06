Reseptilääkkeiden urkkimista ja takaa-ajoa – Tampereen Yliopiston Apteekki selvittää Facebookissa leviäviä väitteitä ja tehostaa valvontaa

PuskaRario Tampere -Facebook-ryhmässä on käyty maanantaina keskustelua siitä, kuinka Tampereen keskustan Yliopiston Apteekissa asioineet olivat joutuneet takaa-ajon kohteeksi poistuttuaan apteekista.

Julkaisu on kerännyt jo yli 100 kommenttia, ja osa kommentoineista ihmisistä kertoo samankaltaisista kokemuksistaan liittyen reseptilääkkeiden urkkimiseen Tampereen eri apteekeissa.

Apteekki saanut asiasta palautetta

Tampereen Yliopiston apteekin apteekinhoitaja Janne Hautaniemi kertoo, että heille on tänään tullut kaksi asiakaspalautetta, joissa on kuvailtu tilanteet, joissa apteekin asiakasta on lähestytty apteekin ulkopuolella.