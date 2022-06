Analyysi: Suomi voi luottaa Britanniaan turvallisuusasioissa, mutta muuten Boris Johnsonin kanssa kannattaa olla varuillaan

Johnsonin henkilökohtainen moraalikin on enemmän kuin kyseenalainen.

Hänestä tuli ensimmäinen sakot saanut istuva pääministeri (siirryt toiseen palveluun) itse luotujen koronalakien rikkomisen vuoksi. Maan demokratiakin on natissut kun Johnson kiirehti brexitin täytäntöönpanoa ja jäädytti parlamentin toiminnan lain vastaisesti vuonna 2019.

Kun Johnsonia samaan aikaan juhlitaan Suomelle ja Ruotsille annettujen poliittisten turvatakuiden vuoksi, on ristiriitaa vaikea sovittaa.

Pyysin apua Peter Rickettsiltä , joka on yksi Britannian johtavista turvallisuuskommentaattoreista.

Entinen Britannian Nato-edustaja ja Ranskan suurlähettiläs on kritisoinut Johnsonin EU-politiikkaa ankarasti, mutta “sodan ja rauhan kysymyksissä” hän luottaa Britannian pääministeriin.

– Kun on kyse kumppaneiden turvallisuudesta, Boris Johnsonin ja Britannian sanaan voi luottaa. Kysymys luotettavuudesta on kuitenkin kysymisen arvoinen, sillä kansainvälisen lain rikkominen on vahingoittanut mainettamme, Ricketts sanoo.