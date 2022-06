Weekend-festivaalin alkuperäisestä kattauksesta on poistunut jo viisi esiintyjää – somessa kuohuu, mutta järjestäjä ei lunasta lippuja takaisin

Päivälippuja on kuitenkin mahdollista vaihtaa päivältä toiselle. Yhteydenottojan on Loogin mukaan tullut asian tiimoilta "jonkin verran".

Kuluttajaviranomainen: festivaali eri asia

Kaikille perumisille eri syyt

– Post Malone ei pysty tekemään showta sellaisena kuin se on nähty. Siinä on logistiikkaongelmia tuotannon kanssa. Rezz puolestaan peruutti koko Euroopan ja A1 x J1:llä on näinkin yksinkertaisen asian kuin lentolippujen kanssa ongelmia, Loog sanoo.

– Kun on pyritty täältä lähempää löytämään kyseistä tekniikkaa, sitä ei näillä varoitusajoilla ole enää ollut. Tämä on yksi Euroopan kiireisimpiä viikonloppuja tapahtumien suhteen. Tilanne oli mahdoton ja peli piti viheltää poikki.

– Tekniikka-asia on kummankin osapuolen ongelma, mutta lentolippujen buukkaaminen tai koko Euroopan-kiertueen peruminen on puhtaasti artistiorganisaation ongelma, Loog sanoo.

Paikalle odotetaan noin 60 000 kävijää

Korvaavia artisteja yritetään edelleen löytää, mutta tilannetta vaikeuttaa se, että käynnissä on Euroopan kiireisin festivaaliaika. Yksi uusi nimi on kiinnitetty perjantaille: Rae Sremmurd.

Loogin mukaan tapahtumaan odotetaan noin 50 000–60 000 kävijää. Valtaosa niistä on festivaalipasseja, päivälippuja on myyty vähemmän.

– Näyttäisi, että pääsemme tavoitteeseen. Tarkkaa lopullista lipunmyyntitietoa ei ole, mutta useita kymmeniä tuhansia lippuja on myyty. Lauantai on hiljaisin, sunnuntaina on eniten väkeä ja perjantai on siinä välimaastossa.