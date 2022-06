Jarno Vähäkainun porttikielto eduskunnasta hyvin harvinainen: eduskunnan viestintäjohtaja ei muista yhtään vastaavaa tapausta

Eduskunnassa Iiris Suomelasta (vihr.) eduskunnan kuppilassa salaa kuvan ottanut veteliläinen Valta kuuluu kansalle -puolueen toinen varapuheenjohtaja Jarno Vähäkainu on saanut maanantaina porttikiellon eduskuntaan. Eduskunnan mukaan porttikielto on voimassa tämän vaalikauden loppuun .

– Kyllä se on harvinaista. En muista yhtäkään vastaavaa tapausta 20 vuoden eduskunnan urani aikana. Voi toki olla, että koska tämä tapaus on saanut paljon julkisuutta, on voinut olla välissä myös joku toinen tapaus, jota en muista, koska se ei ole saanut yhtä paljon huomiota. Joka tapauksessa tämä on harvinaista.