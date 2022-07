Festarilippujen jälleenmyynti on kiellettyä, mutta silti sitä tapahtuu – lippukauppa käy kuumana Jodelissa, koska keinoja puuttumiseen ei ole

Kesäfestareiden paras aika on käynnissä, ja lippujen myynti käy vilkkaana.

Moni on saattanut ostaa lipun jollekin festarille jo vuonna 2019, ja näitä tapahtumia järjestetetään koronan vuoksi vasta nyt. Monen suunnitelmat ovat voineet jo vaihtua, minkä vuoksi pääsylippuja yritetään nyt myydä eteenpäin.

Sekä Tiketin että Lippu.fi:n lippukaupoista ostettujen lippujen käyttöehdoissa kuitenkin lukee, että lippujen jälleenmyynti on kiellettyä.

Tiketin toimitusjohtaja Mirva Merimaan mukaan syy heidän jälleenmyyntikiellolleen on se, että alalla on paljon väärinkäytöksiä ja rikollisuutta. Huijarit saattavat esimerkiksi myydä olemattomia lippuja, ja jos tapahtuma on loppuunmyyty, niin lippuja voidaan myydä reilusti ylihintaan.