Suora lähetys kello 10.45: helle lisää kukintojen määrää – millainen sinileväkesä meitä odottaa?

Esimerkiksi Pirkanmaalla sinilevää on ajankohdan keskiarvoon nähden enemmän. Miltä näyttää muualla ja mitä sinilevän keskellä uimisesta voi seurata?

Tähän mennessä eniten havaintoja sinileväkukinnoista on tullut Etelä-Suomen, Hämeen, Pirkanmaan ja Itä-Suomen vesistöiltä. Runsaasti sinilevää on havaittu kolmella valtakunnallisella havaintopaikalla, ja hieman levää yhteensä 18 havaintopaikalla. Lisäksi kansalaisilta on tullut 11 havaintoa sinileväkukinnoista.