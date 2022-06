Elvis Presley kuoli 42-vuotiaana Graceland-lukaalinsa vessaan – Baz Luhrmann ohjasi elokuvan rockin kuninkaasta, jota ahne manageri käytti hyväkseen

Vuonna 1954 nuori Elvis Presley lauloi "that's all right mama", eikä popmusiikin maailma ollut entisensä. Sun Studiolla Memphisissä äänitetty kappale on yksi rock'n'rollin alkuteoksista. Baz Luhrmannin ohjaama Elvis ei jätä epäselväksi, miten merkittävä äänitys oli.