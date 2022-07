Kesällä kannattaa juosta alennusmyynneissä, sillä ensi syksynä inflaatio iskee vaatteisiin ja kenkiin toden teolla

– Olemme tosi onnellisia, että asiakkaat ovat kevään aikana palanneet. Selvästi on ollut tarvetta ostaa sekä arkeen että juhlaan sopivia vaatteita ja kosmetiikkaa. Paluu on jatkunut alennusmyynneissä. Piikkiä myyntiin on tullut tässä ensimmäisinä viikkoina selvästi, sanoo Sokosten ketjujohtaja Sanna Mäenpää .

Ostoksille on lähdetty nimenomaan kivijalkakauppoihin. Muodin osalta verkkokauppa on ollut kevään aikana jopa laskussa.

Vaatteiden ja kenkien hinnat nousevat talvella

Tutkija ei usko muodin kuluttamisen palaavan enää entiselleen

Viime vuosina etenkin pikamuodin ympäristöhaitoista ja vastuullisuudesta on puhuttu paljon. Trendien seuraamisen sijaan on suositeltu vaatteiden pitkäaikaista käyttöä ja kierrättämistä.

– Uskoisin, että useimmissa on kotoilu- ja etätöiden aikana tapahtunut muutos. Kun on ensin tyhjennetty kodit hyllynlämmittäjistä ja kaapintäyttäjistä, niin ei sellaista heti halua takaisin. Samalla on havahduttu, että trendikkyyttä tärkeämpää on vaatteiden mukavuus ja monikäyttöisyys.