Aikuisen miehen epäillään hyväksikäyttäneen alle 16-vuotiaita poikia, epäiltyjä uhreja ainakin 40 ympäri Suomen ja osaa heistä myös tavattu

Kyse on aikuisen vakavasta teosta myös mahdollisissa rangaistuksissa. Jo lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tekoihin on jo yhden vuoden maksimirangaistuksen rikos. Vaikka kaksi ihmistä ei fyysisesti tapaa, seksuaalisesta teosta rangaistusasteikko voi olla neljästä kuukaudesta jopa kuuteen vuoteen vankeutta.

Toisessa haarassa lähes 130 uhria

Pirkanmaalla on paljastunut neljä isoa sarjaa, joista kaksi on tutkinnassa. Poikiin kohdistuva rikossarja on toinen tutkinnassa olevista, mutta poliisi on ollut siitä vaitonainen.